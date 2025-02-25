Украинские солдаты убили почти всех жителей пятиэтажного дома в Селидово

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Украинские солдаты расстреляли практически всех жителей пятиэтажного дома в Селидово Донецкой Народной Республики. Об этом рассказал очевидец Дмитрий, эвакуированный из города.
Как пояснил Дмитрий, убийства бойцы ВСУ совершали в ходе отступления из Селидово. Дом, где произошел расстрел мирных жителей, расположен на улице Щорса, 19.
Житель отметил, что всех убитых солдаты ВСУ называли предателями и сепаратистами. При этом тела гражданских лежали повсюду. Расстрелянных помогали убирать вошедшие в город российские военнослужащие.
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«Ломились в квартиры, барабанили в двери, люди, которые не отзывались и не открывали, те остались живы, не выбивали дверь, если никто не открывает, а если кто-то открыл дверь, или просто отозвался через дверь, — сразу стреляли автоматы, пулеметы ручные, в подъездах человека увидели — застрелили», — передает слова Дмитрия РИА Новости.
Житель отметил, что всех убитых солдаты ВСУ называли предателями и сепаратистами. При этом тела гражданских лежали повсюду. Расстрелянных помогали убирать вошедшие в город российские военнослужащие.
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Иван Мусатов