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Украинские солдаты убили почти всех жителей пятиэтажного дома в Селидово

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Украинские солдаты расстреляли практически всех жителей пятиэтажного дома в Селидово Донецкой Народной Республики. Об этом рассказал очевидец Дмитрий, эвакуированный из города.
Как пояснил Дмитрий, убийства бойцы ВСУ совершали в ходе отступления из Селидово. Дом, где произошел расстрел мирных жителей, расположен на улице Щорса, 19.

«Ломились в квартиры, барабанили в двери, люди, которые не отзывались и не открывали, те остались живы, не выбивали дверь, если никто не открывает, а если кто-то открыл дверь, или просто отозвался через дверь, — сразу стреляли автоматы, пулеметы ручные, в подъездах человека увидели — застрелили», — передает слова Дмитрия РИА Новости.

Житель отметил, что всех убитых солдаты ВСУ называли предателями и сепаратистами. При этом тела гражданских лежали повсюду. Расстрелянных помогали убирать вошедшие в город российские военнослужащие.

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В США рассчитывают на очень скорые встречи Трампа с Путиным и Зеленским
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В США рассчитывают на очень скорые встречи Трампа с Путиным и Зеленским
25 февраля 2025, 05:56

Фото: iStock/sb2010

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что США рассчитывают на очень скорые встречи американского президента Дональда Трампа с главой РФ Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Fox News.
«Мы ожидаем, что эти встречи состоятся очень скоро, особенно с президентом Зеленским», — заявила Ливитт.

Ранее Дональд Трамп удивился вопросу о предоставлении помощи Украине со стороны США. По словам американского лидера, Штаты и так вложили в страну порядка 350 миллиардов долларов.

К тому же президент Франции Эммануэль Макрон согласился с надеждами Трампа об урегулировании украинского конфликта в ближайшие несколько недель.

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#россия
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Трамп удивился вопросу о предоставлении помощи Украине после прошлых вложений
25 февраля 2025, 05:43

Дональд Трамп (Фото: РИА Новости/Никита Шохов)

Президент США Дональд Трамп удивился вопросу о предоставлении помощи Украине после завершения конфликта из-за прошлых многомиллиардных вложений Штатов. Свое заявление американский лидер сделал на пресс-конференции с французским коллегой Эммануэлем Макроном.
«Ну, я думаю, это немного странный вопрос, потому что вы спросили, собираемся ли мы от лица Соединенных Штатов вносить вклад в Украину. Я имею в виду, что мы вложили туда около 350 миллиардов долларов, и я думаю, что это довольно большой вклад», — сказал Трамп.

Ранее американский президент признался, что после своего избрания на пост главы государства одним из первых его телефонных звонков был Владимиру Путину. Трамп подчеркнул, что Россия желает завершить конфликт на Украине и настроена на урегулирование возникшего кризиса.

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В Курской области украинские войска не щадят мирное население
Доброволец: ВСУ не щадят мирное население в Курской области
25 февраля 2025, 05:21

Фото: iStock/Olena_Z

По словам командира пятой роты второго батальона добровольческого отряда «Барс-Курск» с позывным Борода, в приграничных районах Курской области украинские солдаты не щадят мирное население. Этим военный поделился с ТАСС.
«Враг ведет себя беспощадно, не щадя гражданских людей, мирных жителей. ВСУ бьют по ним артиллерией, дронами-камикадзе, несмотря ни на что. Враг не разменивается, куда ему наносить удар», — делится с агентством Борода.

В подтверждение своим словам доброволец рассказал историю из Глушковского района. Там украинский дрон попытался атаковать мирных граждан, стоящих на улице. Российский солдат увидел это и уничтожил беспилотник, благодаря чему спас не менне шести жизней.

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США не хотят предоставлять Украине гарантии безопасности в мирном договоре
CNN: США противятся включению гарантий безопасности в сделке с Украиной
25 февраля 2025, 05:10

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

США не хотят включать гарантии безопасности для Украины в договор о полезных ископаемых. Об этом сообщает CNN.
«Американская сторона очень противится включению гарантий безопасности», — передает телеканал.

Согласно словам источника, Киев предоставил американской стороне окончательный вариант договора о полезных ископаемых. Согласно ему, Украина будет оплачивать возникший долг перед США за предоставление помощи в конфликте с РФ за счет своих ресурсов. К тому же в сделку входит и соглашение о создании фонда реконструкции страны.

Киев надеется, что вопрос о гарантиях безопасности поднимется на будущей встрече Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. Украинский источник отметил, что их страна сделала все для создания приемлемого соглашения и теперь ждет ответа американской стороны. При этом последние не хотят включать в сделку о полезных ископаемых договор о предоставлении безопасности.

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#украина
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Пленный боец ВСУ рассказал, как командир избивал подчиненных гирей
Пленный боец ВСУ: командир избивал своих подчиненных гирей
25 февраля 2025, 04:08

Фото: iStock/NataliaAlkema

По словам пленного солдата ВСУ из Хмельницкой области Александра Доминика, командир его подразделения избивал своих подчиненных гирей. Об этом сообщают ТАСС.
«Командир издевался, бил гирей, разбивал голову, ребра», — поделился украинский боец.

К тому же Доминик рассказал о своей мобилизации в ряды ВСУ. Сотрудники ТЦК вломились в его дом вместе с участковым и насильно вывезли в военкомат. После пройденной медкомиссии в один день его отправили обучаться работе сваркой. На полигон Доминика отказались направлять из-за деформированной руки.

Далее солдат отправился в Донецк, где на протяжении двух месяцев ремонтировал технику. Из-за истязательств, которые описаны выше, Доминик сбежал из части вместе с еще тремя военнослужащими.

Спустя девять месяцев его вновь насильно мобилизовали и отправили в Курскую область. Там же он и был взят в плен солдатами российской армии.

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