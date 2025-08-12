ПВО России перехватила 25 украинских беспилотников за ночь
В ночь с 11 на 12 августа дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) России успешно перехватили и уничтожили 25 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, запущенных с территории Украины.
По информации, поступившей от Министерства обороны России, 22 беспилотника были сбиты над Ростовской областью, в то время как три других были уничтожены над Ставропольским краем. Операция по перехвату БПЛА проходила в период с 23:50 мск 11 августа до 03:40 мск 12 августа.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
