ПВО России перехватила 25 украинских беспилотников за ночь

12 августа 2025, 07:32

Фото: iStock/Olena Bartienieva

В ночь с 11 на 12 августа дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) России успешно перехватили и уничтожили 25 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, запущенных с территории Украины.