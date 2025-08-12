ВСУ в районе Юнаковки записывают пропавших без вести в дезертиры

12 августа 2025, 07:23

Фото: iStock/Irina Piskova

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) стало фиксировать случаи дезертирства среди своих солдат, пропавших без вести в результате боевых действий в районе Юнаковки, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в российских силовых структурах.