ВСУ в районе Юнаковки записывают пропавших без вести в дезертиры
Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) стало фиксировать случаи дезертирства среди своих солдат, пропавших без вести в результате боевых действий в районе Юнаковки, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в российских силовых структурах.
По информации, полученной от представителя российских сил, в 71-й отдельной егерской бригаде ВСУ по указанию командира бригады военнослужащие, которые были признаны «пропавшими без вести» во время штурмовых действий или на позициях, заносятся в списки самовольно оставивших часть (СОЧ). Это свидетельствует о растущей проблеме с дисциплиной и потерями среди украинских войск.
Согласно сообщениям из социальных сетей, родственники военнослужащих ВСУ сообщают о массовых исчезновениях солдат, включая целые взводы. В частности, 71-я отдельная егерская бригада несет значительные потери в условиях активных боевых действий.
Командование ВСУ продолжает предпринимать усилия для остановки продвижения российской группировки «Север» в районе Юнаковки и окрестностях, однако ситуация на фронте остается напряженной.
