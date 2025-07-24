Вернувшиеся из плена военнослужащие прибыли в Россию
В один из подмосковных аэропортов приземлился самолет с российскими военнослужащими, вернувшимися с подконтрольной киевскому режиму территории.
Видеоролик, опубликованный Министерством обороны России, демонстрирует, как военнослужащие покидают воздушное судно и направляются к автобусам, радостно восклицая «Ура! Мы дома!».
На кадрах видно, как солдаты, находясь в автобусах, делятся своими эмоциями. Один из них отметил, что до сих пор не может поверить в свое возвращение и испытывает непередаваемые ощущения. Он выразил благодарность Минобороны и президенту РФ Владимиру Путину за поддержку. Другой боец также признался, что ему трудно осознать факт возвращения, передал привет матери и призвал своих товарищей на фронте «продолжать делать дело», отметив, что вскоре снова отправится на передовую.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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