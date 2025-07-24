Вернувшиеся из плена военнослужащие прибыли в Россию

24 июля 2025, 07:19

Минобороны: вернувшиеся из плена военные ВС РФ прибыли в Россию

Фото: iStock/zim286

В один из подмосковных аэропортов приземлился самолет с российскими военнослужащими, вернувшимися с подконтрольной киевскому режиму территории.