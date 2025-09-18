Школьница из ДНР два месяца ухаживала за пострадавшим при атаке дрона ВСУ

18 сентября 2025, 06:09

Фото: Istock/Soumen Hazra

Семнадцатилетняя школьница Виктория из города Курахово в ДНР более двух месяцев оказывала медицинскую помощь местному жителю, получившему сквозное ранение ноги в результате атаки украинского беспилотника.





Инцидент произошел, когда украинский дрон сбросил осветительный или зажигательный снаряд, который бывший пожарный принял за возгорание дома. При выходе на улицу дрон сопроводил мужчину до угла здания и сбросил мину, которая пробила ему ногу насквозь.



Виктория вместе с супругой пострадавшего организовали самостоятельное лечение, которое продолжалось пять недель до момента эвакуации раненого.





«Мы его лечили очень долго... Это был украинский дрон», — приводит слова школьницы РИА Новости.