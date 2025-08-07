ПВО России перехватила 82 украинских беспилотника за ночь

07 августа 2025, 07:30

В ночь с 6 на 7 августа дежурные силы противовоздушной обороны России успешно уничтожили и перехватили 82 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом проинформировало МО РФ.