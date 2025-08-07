ПВО России перехватила 82 украинских беспилотника за ночь
В ночь с 6 на 7 августа дежурные силы противовоздушной обороны России успешно уничтожили и перехватили 82 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом проинформировало МО РФ.
Операция проводилась в различных регионах, включая акватории Черного и Азовского морей, а также на территории нескольких российских областей.
Согласно данным, 31 беспилотник был сбит над акваторией Азовского моря, 11 — над территорией Республики Крым, 10 — в Ростовской области, 9 — в Краснодарском крае, 8 — над акваторией Черного моря. Кроме того, 7 беспилотников были уничтожены над Волгоградской областью, 4 — над Белгородской областью, 1 — над Курской областью и 1 — над Орловской областью.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
