SHOT: Взрывы раздались в Новороссийске, система ПВО отражает атаку ВСУ

07 августа 2025, 04:41

Фото: iStock/dzika_mrowka

В Новороссийске раздалась серия взрывов. Предварительно, система ПВО работает по вражеским дронам и безэкипажным катерам (БЭК). Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев.





По свидетельствам местных жителей, около 4 часов утра их разбудили громкие звуки. За ними последовало несколько мощных взрывов. Также поступали сообщения о срабатывании тревожной сирены.



Официальных данных о происходящем пока не поступало.



