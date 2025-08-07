SHOT: Взрывы раздались в Новороссийске, система ПВО отражает атаку ВСУ
В Новороссийске раздалась серия взрывов. Предварительно, система ПВО работает по вражеским дронам и безэкипажным катерам (БЭК). Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев.
По свидетельствам местных жителей, около 4 часов утра их разбудили громкие звуки. За ними последовало несколько мощных взрывов. Также поступали сообщения о срабатывании тревожной сирены.
Официальных данных о происходящем пока не поступало.
Глава Новороссийска предупредил жителей об угрозе атаки безэкипажных катеров
Напомним, что ранее в городе была объявлена тревога в прибрежной зоне из-за угрозы атаки безэкипажных катеров (БЭК). Также в Новороссийске в районе набережной от улицы Исаева до улицы Суворовской было полностью перекрыто движение транспорта и введен запрет на прогулки по данной территории.
Власти призывали жителей укрываться в помещениях, избегать окон и не находиться у моря. В целях безопасности уже более двух часов перекрыто движение по Крымскому мосту.