Гладков: Три мирных жителя пострадали в Белгородской области из-за атаки ВСУ
Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удары по территории Валуйского округа Белгородской области. Трое мирных жителей получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что один инцидент произошел на участке автодороги Кукуевка — Долгое. Беспилотник атаковал автомобиль, в котором находились супруги. Они получили минно-взрывные травмы и баротравмы. После оказания помощи в Валуйской центральной районной больнице пострадавших отпустили на амбулаторное лечение. Их транспортное средство было повреждено.
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Второй инцидент произошел в селе Двулучное. Там FPV-дрон атаковал частный жилой дом. Мужчина, находившийся в помещении, получил осколочные ранения спины и живота.
«В настоящее время его доставляют в Валуйскую ЦРБ. В доме повреждены окна и фасад», — добавил Гладков.Ранее сообщалось, что киевский режим вычеркнул из списков на обмен 1 тыс. украинских военнопленных. Предварительно, вместо них Украина могла внести в списки других людей.