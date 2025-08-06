Гладков: Три мирных жителя пострадали в Белгородской области из-за атаки ВСУ

06 августа 2025, 23:31

Фото: iStock/sudok1

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удары по территории Валуйского округа Белгородской области. Трое мирных жителей получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.





Он уточнил, что один инцидент произошел на участке автодороги Кукуевка — Долгое. Беспилотник атаковал автомобиль, в котором находились супруги. Они получили минно-взрывные травмы и баротравмы. После оказания помощи в Валуйской центральной районной больнице пострадавших отпустили на амбулаторное лечение. Их транспортное средство было повреждено.





Политолог: скандинавская помощь Украине не изменит ход СВО

«В настоящее время его доставляют в Валуйскую ЦРБ. В доме повреждены окна и фасад», — добавил Гладков.