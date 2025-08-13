ПВО России перехватила и уничтожила 46 украинских беспилотников за ночь

13 августа 2025, 07:27

Фото: iStock/e-crow

В течение ночи с 22:35 12 августа до 06:05 мск 13 августа дежурные силы противовоздушной обороны России успешно перехватили и уничтожили 46 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, запущенных с территории Украины.





По информации Министерства обороны, беспилотники были сбиты в различных регионах страны:



