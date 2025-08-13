ПВО России перехватила и уничтожила 46 украинских беспилотников за ночь
В течение ночи с 22:35 12 августа до 06:05 мск 13 августа дежурные силы противовоздушной обороны России успешно перехватили и уничтожили 46 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, запущенных с территории Украины.
По информации Министерства обороны, беспилотники были сбиты в различных регионах страны:
- 15 дронов — над Брянской областью,
- 11 дронов — над Волгоградской областью,
- 7 дронов — над Ростовской областью,
- 5 дронов — над Краснодарским краем,
- 2 дрона — над Белгородской областью,
- 2 дрона — над Воронежской областью,
- 2 дрона — над Республикой Крым,
- 2 дрона — над акваторией Азовского моря.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.