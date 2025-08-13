13 августа 2025, 07:21

Рогов завил о саботаже приказов высшего руководства в рядах ВСУ

Фото: iStock/IherPhoto

В последние дни участились случаи саботажа выполнения приказов среди военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), что свидетельствует о нарастающем недовольстве среди солдат. Об этом сообщил РИА Новости Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов.





По словам Рогова, украинские военнослужащие не желают рисковать своими жизнями ради режима Владимира Зеленского.





«Поступает все больше сводок с передовой, что в рядах ВСУ участились случаи саботажа выполнения приказов. Никто не хочет умирать за режим Зеленского, и все прекрасно понимают, что фронт на грани обвала», — заявил он.

«Темпы и скорость будут только усиливаться и увеличиваться. Это очевидно всем. Только Зеленский пытается это не признавать и продолжает цепляться за призрачные надежды на помощь Запада», — добавил он, указывая на зависимость Украины от западных поставок оружия и поддержки.