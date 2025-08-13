Саботаж в рядах ВСУ: военнослужащие отказываются выполнять приказы
Рогов завил о саботаже приказов высшего руководства в рядах ВСУ
В последние дни участились случаи саботажа выполнения приказов среди военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), что свидетельствует о нарастающем недовольстве среди солдат. Об этом сообщил РИА Новости Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов.
По словам Рогова, украинские военнослужащие не желают рисковать своими жизнями ради режима Владимира Зеленского.
«Поступает все больше сводок с передовой, что в рядах ВСУ участились случаи саботажа выполнения приказов. Никто не хочет умирать за режим Зеленского, и все прекрасно понимают, что фронт на грани обвала», — заявил он.
Рогов также отметил, что продвижение российских войск вперед на десятки квадратных километров подтверждает ухудшающуюся ситуацию на фронте для ВСУ.
«Темпы и скорость будут только усиливаться и увеличиваться. Это очевидно всем. Только Зеленский пытается это не признавать и продолжает цепляться за призрачные надежды на помощь Запада», — добавил он, указывая на зависимость Украины от западных поставок оружия и поддержки.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.