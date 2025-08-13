Обломки сбитого дрона упали на жилой дом в Волгограде — начата эвакуация
Обломки беспилотника, сбитого ПВО во время ночной атаки на Волгоградскую область, упали на 16-этажный жилой дом в Тракторозаводском районе, сообщил губернатор Андрей Бочаров; жильцов эвакуируют для проверки обломков сапёрами.
В ночь на 13 августа подразделения ПВО отражали массированную атаку беспилотников на Волгоградскую область. Обломки одного из сбитых БПЛА упали на крышу жилого дома по ул. Ополченской в Тракторозаводском районе Волгограда. Губернатор Андрей Бочаров подтвердил, что на 02:30 мск пострадавших и повреждений объектов не зафиксировано.
Для обеспечения безопасности оперативные службы начали эвакуацию жителей 16-этажного дома. Сапёры обследуют обломки на предмет взрывоопасных элементов. Одновременно в аэропорту Волгограда действует план «Ковёр», задержаны рейсы в Москву и Шарм-эль-Шейх.
Пункт временного размещения организуют для жителей многоэтажного дома в Волгограде, на крышу которого упали обломки БПЛА. Об этом сообщили в администрации региона.
