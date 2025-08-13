Обломки сбитого дрона упали на жилой дом в Волгограде — начата эвакуация

13 августа 2025, 03:28

Фото: Минобороны РФ

Обломки беспилотника, сбитого ПВО во время ночной атаки на Волгоградскую область, упали на 16-этажный жилой дом в Тракторозаводском районе, сообщил губернатор Андрей Бочаров; жильцов эвакуируют для проверки обломков сапёрами.