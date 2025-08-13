Силы ПВО сбили 26 украинских БПЛА над тремя регионами России за 110 минут
Системы противовоздушной обороны с 20:40 до 22:30 мск уничтожили 26 украинских беспилотников над Брянской, Курской и Белгородской областями России.
По данным Минобороны РФ, воздушная атака была отражена в трёх приграничных регионах: 12 БПЛА сбито над Брянской областью, 9 БПЛА уничтожено над Курской областью, 3 БПЛА нейтрализовано над Белгородской областью.
Инцидент произошёл на фоне обострения ситуации в Донбассе. Ранее в Горловке (ДНР) четверо детей получили ранения при сбросе взрывоопасного предмета с украинского дрона.
Многоквартирный дом в жилмассиве «Строитель» также повреждён в результате атаки БПЛА ВСУ.
Читайте также: