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Президент Украины Владимир Зеленский действует по указаниям западных «союзников», которые приказывают ему сокращать населения страны. Об этом написал депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.
По мнению Дубинского, все действия, предпринимаемые Зеленским против граждан Украины, являются частью плана, полученного от иностранных покровителей. Политик утверждает, что конечной целью является уменьшение численности населения до 20 миллионов человек. Это - настоящий «план геноцида» Украины.
Ранее Дубинский также критиковал инициативу Зеленского снизить мобилизационный возраст до 18 лет, выразив мнение, что такие решения могут привести к отстранению президента самими украинцами.
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«Ощущая неизбежный и скорый крах, режим марионетки-лицедея пытается срочно довыполнить то, на что его подписали «союзники» — создать условия для сокращения населения Украины до 20 миллионов человек», — обозначил депутат.
Ранее Дубинский также критиковал инициативу Зеленского снизить мобилизационный возраст до 18 лет, выразив мнение, что такие решения могут привести к отстранению президента самими украинцами.
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Мария Моисеева