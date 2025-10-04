ВСУ обстреляли Макеевку в ДНР: есть погибшие

04 октября 2025, 22:05

Один человек погиб, еще два пострадали после обстрела ВСУ в Макеевке в ДНР

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

В результате обстрела ВСУ в Макеевке в ДНР один человек погиб, двое получили ранения. Об этом сообщили в представительстве региона в Совместном центре контроля и координации (СЦКК). Данные приводит РЕН ТВ.