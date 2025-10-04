ВСУ обстреляли Макеевку в ДНР: есть погибшие
В результате обстрела ВСУ в Макеевке в ДНР один человек погиб, двое получили ранения. Об этом сообщили в представительстве региона в Совместном центре контроля и координации (СЦКК). Данные приводит РЕН ТВ.
Утверждается, что удар по городу наносился беспилотником самолетного типа «Лютый».
По состоянию на 20:00 сообщили о гибели 43‑летней женщины, а также ранениях 67‑летней женщины и 71‑летнего мужчины. Один из аппаратов попал в частный дом на улице Крылова — здание обрушилось, еще один частный дом на той же улице получил повреждения.
Ранее в Брянской области при атаке беспилотников ВСУ модели «Дартс» пострадал один мирный житель — удар пришелся по автовокзалу в поселке Погар.
