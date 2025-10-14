ПВО России сбило 40 украинских БПЛА
Прошлой ночью российские силы противовоздушной обороны успешно уничтожили 40 беспилотных летательных аппаратов Украины. Министерство обороны РФ сообщило о результатах операции в своем Telegram-канале.
Среди сбитых дронов 17 находились над Белгородской областью, 12 — над Воронежской областью. Также уничтожили 3 БПЛА над Нижегородской областью и 3 — над акваторией Черного моря. Две цели сбили над Тамбовской областью и еще две — над Республикой Крым. Один дрон уничтожили над Курской областью.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также: