ПВО России сбило 40 украинских БПЛА

14 октября 2025, 07:45

Фото: iStock/e-crow

Прошлой ночью российские силы противовоздушной обороны успешно уничтожили 40 беспилотных летательных аппаратов Украины. Министерство обороны РФ сообщило о результатах операции в своем Telegram-канале.