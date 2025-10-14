В украинском Тернополе произошла массовая драка сотрудников ТЦК с гражданскими
В Тернополе на западе Украины произошло массовое столкновение между сотрудниками ТЦК (аналог военкомата в РФ) в балаклавах и гражданскими лицами. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.
Драка началась после того, как военкомы в камуфляже и балаклавах заблокировали автомобиль тренера местной футбольной команды Сергея Задорожного.
Прохожие возмутились происходящему. Очевидцы события выкрикивали «позор» в сторону сотрудников ТЦК, затем спор перерос в массовое столкновение.
Хотя тренеру удалось уехать с места происшествия, конфликт не прекратился.
