В украинском Тернополе произошла массовая драка сотрудников ТЦК с гражданскими

14 октября 2025, 00:58

Фото: iStock/sandsun

В Тернополе на западе Украины произошло массовое столкновение между сотрудниками ТЦК (аналог военкомата в РФ) в балаклавах и гражданскими лицами. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.





Драка началась после того, как военкомы в камуфляже и балаклавах заблокировали автомобиль тренера местной футбольной команды Сергея Задорожного.



