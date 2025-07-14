ПВО России уничтожила 11 украинских беспилотников за ночь

14 июля 2025, 07:14

Фото: iStock/NiseriN

В ночь с 20:30 до 7:00 по московскому времени дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) России успешно ликвидировали 11 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ. Об этом проинформировало МО РФ.