ПВО России уничтожила 11 украинских беспилотников за ночь
В ночь с 20:30 до 7:00 по московскому времени дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) России успешно ликвидировали 11 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ. Об этом проинформировало МО РФ.
Согласно официальным данным, шесть БПЛА были уничтожены над Орловской областью, два — над Брянской областью, один — над Курской областью, один — над Республикой Крым, и еще один — в акватории Черного моря.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
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