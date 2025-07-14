ВСУ стали использовать списанные британские корабельные мишени, чтобы атаковать РФ
РИАН: ВСУ стали использовать используют старые британские мишени для атак на Россию
Вооруженные формирования Украины используют для атак на территорию России списанные британские корабельные мишени. Об этом РИА Новости сообщил боец Центра специального назначения «Барс-Сармат» с позывным «Адвокат».
По словам бойца, основная цель применения этих мишеней – дезориентация систем противовоздушной обороны (ПВО).
«Когда идет налет, налет идет не только в составе объектов, которые несут боевую часть, также для «забития» системы ПВО сначала идут ложные цели. Этот объект рассматривается как ложная цель», — рассказал «Адвокат».
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Он пояснил, что ВСУ специально комплектуют некоторые из корабельных мишеней как ударные машины, пытаясь перегрузить российскую систему ПВО, которая всегда работает активно.
Он также отметил, что ряд российских радиолокационных станций (РЛС) уже научились идентифицировать и отслеживать такие ложные цели.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил о решении направить Украине зенитные ракетные комплексы Patriot. При этом хозяин Белого дома подчеркнул, что Киев заплатит за предоставляемое вооружение.