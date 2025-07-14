14 июля 2025, 07:11

ВСУ бросают на разминирование под Красноармейском пешие патрули

Фото: iStock/Irina Piskova

Командир роты отряда «Вега» 24-й бригады спецназначения с позывным «Птица» заявил, что командование Вооруженных Сил Украины (ВСУ) принимает решение отправлять пешие патрули на разминирование, при этом предпочитая сохранять технику. Об этом пишет РИА Новости.





По словам командира, это решение приводит к увеличению рисков для личного состава, который вынужден выполнять задачи по досмотру дорог и противодействию дронов.





«Мои же операторы дежурят в небе постоянно — увидев, что их хотят сбить, пикируют на цель. Инициатива за нами», — объяснил он.