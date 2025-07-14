Стало известно о смене приоритетов командованием ВСУ
ВСУ бросают на разминирование под Красноармейском пешие патрули
Командир роты отряда «Вега» 24-й бригады спецназначения с позывным «Птица» заявил, что командование Вооруженных Сил Украины (ВСУ) принимает решение отправлять пешие патрули на разминирование, при этом предпочитая сохранять технику. Об этом пишет РИА Новости.
По словам командира, это решение приводит к увеличению рисков для личного состава, который вынужден выполнять задачи по досмотру дорог и противодействию дронов.
«Мои же операторы дежурят в небе постоянно — увидев, что их хотят сбить, пикируют на цель. Инициатива за нами», — объяснил он.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.