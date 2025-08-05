ПВО отразила атаку беспилотников над Шахтами и Калинином в Ростовской области
Жители Шахт и Калинина в Ростовской области сообщили о серии взрывов и вспышках в небе вечером 5 августа, что, по предварительным данным, связано с работой ПВО против беспилотников.
Согласно сообщению Telegram-канала Shot, около 21:30 местные жители зафиксировали минимум пять взрывов в районе Калинина, наблюдая в небе яркие вспышки. Очевидцы предположили срабатывание системы противовоздушной обороны. В Шахтах также прозвучали взрывы, но детали не уточняются.
На момент публикации официальные источники не подтвердили информацию о характере инцидента. Ранее Минобороны РФ сообщило о ликвидации 13 украинских БПЛА за ночь над Брянской (12 единиц) и Калужской (1 единица) областями.
Читайте также: