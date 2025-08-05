Гусев предупредил об угрозе атаки БПЛА в Воронежской области в ночь на 5 августа
Силы ПВО Воронежской области в готовности к отражению атаки украинских дронов
Губернатор Воронежской области Александр Гусев объявил об угрозе атаки беспилотников в ночь на 5 августа, призвав жителей соблюдать меры предосторожности.
В ночь на вторник, 5 августа, в Воронежской области объявлена повышенная готовность систем ПВО в связи с приближением украинских беспилотников к границам региона. Губернатор Александр Гусев обратился к жителям:
«Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. По возможности не выходите на улицу, держитесь подальше от окон».Он рекомендовал следить за сообщениями МЧС и правительства области.
Накануне, в ночь на 4 августа, над Воронежем и пятью районами области были уничтожены 12 вражеских дронов. Жертв и разрушений не зафиксировано. Ранее, в ночь на 3 августа, атака БПЛА привела к ранению четырёх человек — сейчас устраняются её последствия.