Гусев предупредил об угрозе атаки БПЛА в Воронежской области в ночь на 5 августа

05 августа 2025, 00:43

Силы ПВО Воронежской области в готовности к отражению атаки украинских дронов

Фото: Минобороны РФ

Губернатор Воронежской области Александр Гусев объявил об угрозе атаки беспилотников в ночь на 5 августа, призвав жителей соблюдать меры предосторожности.





В ночь на вторник, 5 августа, в Воронежской области объявлена повышенная готовность систем ПВО в связи с приближением украинских беспилотников к границам региона. Губернатор Александр Гусев обратился к жителям:





«Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. По возможности не выходите на улицу, держитесь подальше от окон».