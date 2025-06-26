ПВО России уничтожила 50 украинских БПЛА за ночь

Фото: iStock/NiseriN

В течение прошедшей ночи дежурными средствами противовоздушной обороны России было перехвачено и уничтожено 50 беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом проинформировало МО РФ.



Среди сбитых беспилотников:

  • 23 аппарата были уничтожены над Курской областью,
  • 11 — над Ростовской областью,
  • 6 — над Брянской областью,
  • 3 — над Белгородской областью,
  • 3 — над Московским регионом, из которых два направлялись в сторону Москвы,
  • 2 — над Республикой Крым,
  • по 1 — над Республикой Мордовия и Калужской областью.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Дарья Осипова

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