ПВО России уничтожила 50 украинских БПЛА за ночь
В течение прошедшей ночи дежурными средствами противовоздушной обороны России было перехвачено и уничтожено 50 беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом проинформировало МО РФ.
Среди сбитых беспилотников:
- 23 аппарата были уничтожены над Курской областью,
- 11 — над Ростовской областью,
- 6 — над Брянской областью,
- 3 — над Белгородской областью,
- 3 — над Московским регионом, из которых два направлялись в сторону Москвы,
- 2 — над Республикой Крым,
- по 1 — над Республикой Мордовия и Калужской областью.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.