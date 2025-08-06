ПВО России уничтожила 51 украинский БПЛА за ночь
В минувшую ночь дежурные силы противовоздушной обороны России успешно ликвидировали 51 беспилотный летательный аппарат (БПЛА) украинских вооруженных сил. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
Согласно информации ведомства, среди уничтоженных дронов 16 были сбиты над Ростовской областью, 16 — над Брянской областью, 12 — над Республикой Крым, 5 — над Воронежской областью и 3 — над Орловской областью.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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