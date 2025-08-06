ПВО России уничтожила 51 украинский БПЛА за ночь

06 августа 2025, 07:21

Фото: iStock/PavelRodimov

В минувшую ночь дежурные силы противовоздушной обороны России успешно ликвидировали 51 беспилотный летательный аппарат (БПЛА) украинских вооруженных сил. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.