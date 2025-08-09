ПВО России уничтожила 97 украинских беспилотников в ночь с 8 на 9 августа

09 августа 2025, 07:35

Фото: iStock/e-crow

В ночь с 8 на 9 августа, в период с 22:41 пятницы до 05:05 субботы, российские системы ПВО перехватили и уничтожили 97 украинских БПЛА над регионами. Об этом сообщает Минобороны РФ.