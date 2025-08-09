ПВО России уничтожила 97 украинских беспилотников в ночь с 8 на 9 августа
В ночь с 8 на 9 августа, в период с 22:41 пятницы до 05:05 субботы, российские системы ПВО перехватили и уничтожили 97 украинских БПЛА над регионами. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Согласно оперативной информации, наиболее массированной атаке подверглась Курская область, в воздушном пространстве которой были нейтрализованы 28 беспилотников ВСУ. По 13 вражеских дронов сбили над Брянской и Калужской областями, 10 — над Тульской областью, по восемь — над Орловской и Белгородской областями, семь — над Азовским морем, пять — над Краснодарским краем, два — над Ростовской областью, по одному — над Московской и Липецкой областями, а также Республикой Крым.
Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Главной целью СВО стала демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно подвергалось со стороны киевского режима на протяжении восьми лет.
