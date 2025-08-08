Достижения.рф

Стало известно, что Путин передал спецпосланнику США Уиткоффу

CBS: Путин передал Уиткоффу орден Ленина для работницы ЦРУ, чей сын погиб на СВО
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин поручил спецпосланнику лидера США Стиву Уиткоффу передать орден Ленина высокопоставленной сотруднице ЦРУ Юлиане Галлиной, сообщает телеканал CBS News.



Ее сын, 21-летний Майкл Глосс, погиб в ходе специальной военной операции, служа в составе российской армии; в настоящее время Галлина занимает пост заместителя директора ЦРУ по цифровым инновациям.

Ранее ЦРУ официально подтвердила гибель Глосса: по сообщениям, он состоял в 137-м полку ВДВ РФ и погиб в апреле 2024 года при штурме на территории Донецкой народной республики — в районах Раздоловки и Веселого.

В своих социальных сетях молодой человек указывал, что планирует получить российское гражданство.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0