Стало известно, что Путин передал спецпосланнику США Уиткоффу

08 августа 2025, 22:58

CBS: Путин передал Уиткоффу орден Ленина для работницы ЦРУ, чей сын погиб на СВО

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин поручил спецпосланнику лидера США Стиву Уиткоффу передать орден Ленина высокопоставленной сотруднице ЦРУ Юлиане Галлиной, сообщает телеканал CBS News.