Стало известно, что Путин передал спецпосланнику США Уиткоффу
Президент России Владимир Путин поручил спецпосланнику лидера США Стиву Уиткоффу передать орден Ленина высокопоставленной сотруднице ЦРУ Юлиане Галлиной, сообщает телеканал CBS News.
Ее сын, 21-летний Майкл Глосс, погиб в ходе специальной военной операции, служа в составе российской армии; в настоящее время Галлина занимает пост заместителя директора ЦРУ по цифровым инновациям.
Ранее ЦРУ официально подтвердила гибель Глосса: по сообщениям, он состоял в 137-м полку ВДВ РФ и погиб в апреле 2024 года при штурме на территории Донецкой народной республики — в районах Раздоловки и Веселого.
В своих социальных сетях молодой человек указывал, что планирует получить российское гражданство.
Читайте также: