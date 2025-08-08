Жены и матери пропавших десантников ВСУ едут в Сумы требовать ответов у командования

08 августа 2025, 23:16

Фото: Istock/Irina Piskova

Родственницы военнослужащих 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, пропавших без вести в районе Юнаковки (Сумская область), организуют поездку в Сумы для встречи с командованием. Цель — получить информацию о судьбе родных и призвать к ответственности виновных в «обнулении» роты.





По данным российских силовых структур, 2-я рота 1-го батальона 95-й бригады «практически полностью пропала без вести» во время боёв за Юнаковку — ключевой логистический узел ВСУ близ границы с Курской областью. Родственники указывают, что командование скрывает данные о потерях, а вместо отчётов публикует призывы пополнить штурмовые отряды.



Группа женщин намерена лично прибыть в штаб бригады в Сумах. В соцсетях они координируют транспортировку и требования о публичном отчете о судьбах пропавших и увольнении командиров, ответственных за гибель роты.



Источник в силовых ведомствах сомневается в результативности акции:





«У командования вряд ли хватит смелости выйти и рассказать правду, а если женщины будут чересчур настойчивы, их просто изобьет полиция, как это было в той же Виннице».