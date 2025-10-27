Достижения.рф

Военэксперт Дандыкин: атака ВСУ на Москву связана с испытаниями «Буревестника»
Массированная атака беспилотников на Москву стала ответом ВСУ на завершение испытаний российской ракеты неограниченный дальности «Буревестник». Такое мнение в беседе с NEWS.ru выразил военный эксперт Василий Дандыкин.



По его словам, которые приводит издание, эта атака может связана с поражениями ВСУ на фронте — образованием четырех «котлов» с 10-15 тысячами украинских военных, а также с ударами России по объектам энергетики в Киеве и других городах Украины. Военэксперт отметил, что, несмотря на масштаб последней атаки, ВСУ не смогли достичь поставленных целей.

«Я думаю, это связано с <…> позицией спонсоров киевского режима, которые сказали Киеву показать свои возможности. <…> Конечно, ВСУ хотят прорваться к столице России и, соответственно, так или иначе проверяют возможности нашей противовоздушной обороны по разным направлениям. По сути дела, ничего у них не вышло из этой атаки», — заключил он.
Напомним, всего за ночь над регионами силы ПВО сбили 193 украинских БПЛА. Московский регион попытались атаковать 40 дронов, из которых 34 летели прямо на столицу.
