ПВО России уничтожило 100 украинских БПЛА
Ночью дежурные силы ПВО России успешно нейтрализовали 100 беспилотников украинских военных. Министерство обороны страны сообщило о результатах операции в своем Telegram-канале.
Наиболее активные действия произошли над Брянской областью, где сбили 46 дронов. В Калужской области уничтожили 12 БПЛА, а в Белгородской — 8. Краснодарский край столкнулся с 7 беспилотниками, и 6 дронов сбили над Московским регионом. Четыре из них направлялись в сторону столицы.
Кроме того, 6 БПЛА уничтожили над Орловской областью, а 4 — над Ульяновской. По 3 дрона сбили над Республикой Крым и Республикой Марий Эл. Также зафиксировали уничтожение 2 беспилотников над Ставропольским краем и по одному — над Курской, Смоленской и Тульской областями.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Читайте также: