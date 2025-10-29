Российские военные реже получают пулевые ранения из-за бегства ВСУ

29 октября 2025, 07:46

Фото: iStock/zim286

Российские военнослужащие на константиновском направлении в ДНР стали реже получать пулевые ранения, пишет РИА Новости.





Это связано с тем, что бойцы ВСУ быстро покидают позиции во время наступлений. Основные травмы теперь происходят от мин, сообщил военнослужащий с позывным «Орин». Эвакуационные группы работают вместе со штурмовиками. Когда ранят бойца, коллеги спешат на помощь, чтобы остановить кровь и оказать первую помощь.





«Мы ищем укрытие, где можно оценить состояние раненого и успокоить его», — добавил он.