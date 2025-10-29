Российские военные реже получают пулевые ранения из-за бегства ВСУ
Российские военнослужащие на константиновском направлении в ДНР стали реже получать пулевые ранения, пишет РИА Новости.
Это связано с тем, что бойцы ВСУ быстро покидают позиции во время наступлений. Основные травмы теперь происходят от мин, сообщил военнослужащий с позывным «Орин». Эвакуационные группы работают вместе со штурмовиками. Когда ранят бойца, коллеги спешат на помощь, чтобы остановить кровь и оказать первую помощь.
«Мы ищем укрытие, где можно оценить состояние раненого и успокоить его», — добавил он.
Военнослужащий подчеркнул, что действия эвакуационных групп организованы. В зоне проведения СВО постоянно работают вражеские дроны и авиация. Поэтому солдаты действуют группами. Один всегда контролирует небо, чтобы минимизировать риски. После оказания первой помощи раненого доставляют до точки вывоза.
