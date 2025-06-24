В московских аэропортах Внуково и Домодедово введены ограничения на полеты
В московских аэропортах Внуково и Домодедово введены временные ограничения на полеты воздушных судов. Об этом сообщает Росавиация.
«Временные ограничения введены в аэропортах Внуково и Шереметьево. Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы», — передает пресс-служба ведомства.
Подобные ограничения вводились и ранее. Как правило, это происходит при возникновении опасности. Например, московские аэропорты прекращали принимать и отправлять самолеты после информации о сбитии беспилотников на подлете к столице.