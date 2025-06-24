ВСУ убили 15 жителей Новоукраинки в ДНР за помощь российским военным

24 июня 2025, 07:38

Фото: iStock/olegda88

В селе Новоукраинка, расположенном на территории Донецкой Народной Республики, произошла трагедия, в результате которой погибли 15 мирных жителей. Об этом пишет РИА Новости.





Как сообщают выжившие беженцы, среди которых брат и сестра Алексей Ламин и Елена Пономаренко, атака была направлена на дом, где укрывались российские военнослужащие.



Согласно свидетельствам, после доноса соседа украинские вооруженные силы нанесли удар беспилотниками по дому, где находились 17 человек, включая четверых детей. В момент атаки семья пыталась укрыться в подвале, но оказалась под обстрелом. В результате первой атаки погибли четверо детей, а многие члены семьи получили ранения.



Ламин рассказал о том, как он пытался спасти свою дочь, которая была тяжело ранена.





«Я просто в истерике упал. Я плакал. Зачем мне жить без них?» — поделился он своими чувствами.