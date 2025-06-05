Силы ВСУ расстреляли из танка больницу в ДНР с вылечившими их врачами
Омбудсмен Морозова: ВСУ обстреляли из танка больницу в ДНР после лечения в ней
Украинские войска в Волновахе расстреляли из танка больницу, где их до этого лечили. Об этом РИА Новости сообщила уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной Республике (ДНР) Дарья Морозова.
Как объяснила Морозова, в центральной больнице Волновахи врачи оказывали помощь украинским военнослужащим. Вылечившись, украинцы сели в танк, развернулись на нем и обстреляли здание, из которого только что вышли.
«Этот случай меня определенно поразил. Город Волноваха, центральная больница, в которой врачи лечили ВСУ. Выходит главный врач и говорит: «Я их вылечил, все с ними было хорошо. Они начали отъезжать на танке, развернулись и ударили по больнице». Это как так можно?», — поразилась собеседница РИА Новости.Она подчеркнула, что такие действия ВСУ демонстрируют осознанную жестокость, направленную против гражданского населения. В то же время международные организации игнорируют преступления такого рода со стороны Украины, не предпринимая никаких мер.