Силы ПВО отражают атаку беспилотников ВСУ в Ростовской области

05 июня 2025, 01:58

Слюсарь: Силы ПВО отражают атаку дронов в Миллеровском районе Ростовской области

Фото: iStock/nathan4847

Силы противовоздушной обороны отражают атаку беспилотников в Миллеровском районе Ростовской области. Пострадавших среди гражданского населения нет. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.





В результате падения обломков сбитых БПЛА в хуторе Сулин повреждено имущество на двух подворьях по улице Дачная. Зафиксированы частичное разрушение кровли одного дома, в другом — разбитые окна, порванные электропровода и разрушенный сарай. Также был разбит автомобиль.





«Загорелась и легковая машина, припаркованная возле магазина «Автолига» по улице Артиллерийская», — добавил врио губернатора.