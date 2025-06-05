Силы ПВО отражают атаку беспилотников ВСУ в Ростовской области
Слюсарь: Силы ПВО отражают атаку дронов в Миллеровском районе Ростовской области
Силы противовоздушной обороны отражают атаку беспилотников в Миллеровском районе Ростовской области. Пострадавших среди гражданского населения нет. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
В результате падения обломков сбитых БПЛА в хуторе Сулин повреждено имущество на двух подворьях по улице Дачная. Зафиксированы частичное разрушение кровли одного дома, в другом — разбитые окна, порванные электропровода и разрушенный сарай. Также был разбит автомобиль.
«Загорелась и легковая машина, припаркованная возле магазина «Автолига» по улице Артиллерийская», — добавил врио губернатора.Слюсарь уточнил, что прибывшие оперативные службы подтверждают отсутствие человеческих жертв. Военные продолжают отражение воздушной атаки, информация о текущей обстановке уточняется.