При атаке БПЛА в Сочи погиб мужчина, повреждены шесть частных домов

09 сентября 2025, 04:55

Фото: Istock/gorodenkoff

Мужчина погиб в Адлерском районе Сочи при атаке беспилотного летательного аппарата. Осколки дрона попали в автомобиль, за рулем которого он находился. Также повреждены шесть частных домов.





Инцидент произошел в ночь на 9 сентября. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о гибели мужчины в своем Telegram-канале:





«Осколки беспилотника попали в автомобиль, за рулем которого он находился. Всего, по предварительной информации, повреждены порядка 6 частных домов: фасады, крыши, окна и заборы», — написал глава региона.