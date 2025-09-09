При атаке БПЛА в Сочи погиб мужчина, повреждены шесть частных домов
Мужчина погиб в Адлерском районе Сочи при атаке беспилотного летательного аппарата. Осколки дрона попали в автомобиль, за рулем которого он находился. Также повреждены шесть частных домов.
Инцидент произошел в ночь на 9 сентября. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о гибели мужчины в своем Telegram-канале:
«Осколки беспилотника попали в автомобиль, за рулем которого он находился. Всего, по предварительной информации, повреждены порядка 6 частных домов: фасады, крыши, окна и заборы», — написал глава региона.Мэр Сочи Андрей Прошунин ранее объявил угрозу атаки БПЛА и рекомендовал жителям укрыться в помещениях без окон или подвалах, а также воздержаться от съемок. Он подчеркнул, что прятаться в автомобилях опасно. Угроза была отменена спустя около часа, аэропорт Сочи возобновил работу.
На месте происшествия работают экстренные и специальные службы. Кондратьев поручил оказать всю необходимую помощь семье погибшего и поддержать в восстановлении поврежденного имущества.