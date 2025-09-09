ВСУ обстреляли ДНР 28 раз за сутки: два человека погибли, 16 пострадали

09 сентября 2025, 01:14

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки 28 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 39 боеприпасов. В результате атак погибли два мирных жителя, еще 16 человек получили ранения,