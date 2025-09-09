ВСУ обстреляли ДНР 28 раз за сутки: два человека погибли, 16 пострадали
Вооруженные силы Украины за минувшие сутки 28 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 39 боеприпасов. В результате атак погибли два мирных жителя, еще 16 человек получили ранения,
Управление правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины уточняет: на горловском направлении зафиксировано 17 обстрелов, на донецком — семь, на макеевском — два, на докучаевском и володарском — по одному. Всего по территории республики было выпущено 39 боеприпасов.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил о повреждении 18 жилых домов и 14 объектов гражданской инфраструктуры в ходе массированной атаки ВСУ. Среди поврежденных объектов — школы, детский сад и торговые учреждения в поселке Доля, а также в Буденновском, Киевском, Куйбышевском и Ленинском районах Донецка и Красногвардейском районе Макеевки.
По данным Пушилина, украинская армия совершила 28 вооруженных атак с применением ствольной артиллерии калибра 155 миллиметров, крылатых ракет авиационного базирования Storm Shadow и ударных беспилотников . В предыдущие сутки было зафиксировано 15 обстрелов.
Читайте также: