В Брянской области из-за атаки дрона ВСУ пострадал подросток
Беспилотник ВСУ атаковал город Клинцы в Брянской области, в результате пострадал несовершеннолетний подросток. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
К счастью, травмы у мальчика 2010 года рождения несерьезные. Он получил ушибы, госпитализация не потребовалась. Врачи оказали подростку необходимую помощь на месте.
«В двух многоквартирных домах повреждено остекление. Осколками повреждены три гражданских автомобиля», — добавил Богомаз.По его словам, подробный осмотр для оценки последствий удара ВСУ продолжится в светлое время суток.
