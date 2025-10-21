В Брянской области из-за атаки дрона ВСУ пострадал подросток

21 октября 2025, 07:19

Фото: iStock/Naypong

Беспилотник ВСУ атаковал город Клинцы в Брянской области, в результате пострадал несовершеннолетний подросток. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.





К счастью, травмы у мальчика 2010 года рождения несерьезные. Он получил ушибы, госпитализация не потребовалась. Врачи оказали подростку необходимую помощь на месте.





«В двух многоквартирных домах повреждено остекление. Осколками повреждены три гражданских автомобиля», — добавил Богомаз.

