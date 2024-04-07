Беспилотники ВСУ атаковали несколько населенных пунктов в Белгородской области

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Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) одновременно атаковали несколько населенных пунктов в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По словам главы региона, в поселке Ленинский Шебекинского городского округа было сброшено взрывное устройство, в результате чего на крыше одного из домов возник пожар, который был немедленно потушен пожарными бригадами.
В селе Дроновка Грайворонского района загорелись четыре автомобиля, а беспилотник FPV повредил линию газопередачи.
Гладков сообщил, что пожарные приступят к тушению пожара в течение дня. Он добавил, что пострадавших нет.
Накануне ВСУ обстреляли село Тишанка в Волоконовском районе, в результате чего был поврежден один дом. Это была уже третья атака региона за день.
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В селе Дроновка Грайворонского района загорелись четыре автомобиля, а беспилотник FPV повредил линию газопередачи.
Гладков сообщил, что пожарные приступят к тушению пожара в течение дня. Он добавил, что пострадавших нет.
Накануне ВСУ обстреляли село Тишанка в Волоконовском районе, в результате чего был поврежден один дом. Это была уже третья атака региона за день.
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Александр Климов