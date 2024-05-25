Ребёнок пострадал при ударе ВСУ по легковому автомобилю под Белгородом

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ВСУ атаковали движущийся легковой автомобиль в Белгородской области, в результате чего пострадал девятилетний ребёнок. Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил в своём Telegram-канале.
Он подчеркнул, что за минувшие сутки сразу несколько населённых пунктов области подверглись атаке украинских войск, произведённых с помощью дронов-камикадзе.
На трассе между селом Борисовка и хутором Плотвянка Волоконовского района ВСУ атаковали движущийся автомобиль, прогремел взрыв. В результате пострадала девятилетняя девочка, которая получила осколочное ранение левой голени. Ребёнка экстренно доставили в больницу. Автомобиль полностью сгорел.
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