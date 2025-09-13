ПВО сбила 42 украинских беспилотника над Россией ночью 13 сентября
В ночь с 12 на 13 сентября российские системы ПВО перехватили и уничтожили 42 украинских БПЛА над регионами. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
По данным ведомства, вражеская атака была отражена в период с 23:00 пятницы до 06:00 субботы. В Ростовской области сбили 15 дронов ВСУ, в Белгородской — 12, в Волгоградской — десять, в Республике Крым — два. Также по одному беспилотнику ликвидировали в небе над Калужской, Курской и Смоленской областями.
Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Главной целью СВО стала демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно подвергалось со стороны киевского режима на протяжении восьми лет.
