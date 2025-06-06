Военэксперт Дандыкин раскрыл, как ускорить продвижение ВС РФ в зоне СВО

06 июня 2025, 13:01

Военэксперт Дандыкин: удары по командным пунктам ускорят продвижение ВС РФ

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Удары по командным пунктам и тылам ВСУ позволят ускорить продвижение ВС РФ в зоне СВО. Об этом сообщил военэксперт Василий Дандыкин в беседе с NEWS.ru.