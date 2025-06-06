Военэксперт Дандыкин раскрыл, как ускорить продвижение ВС РФ в зоне СВО
Удары по командным пунктам и тылам ВСУ позволят ускорить продвижение ВС РФ в зоне СВО. Об этом сообщил военэксперт Василий Дандыкин в беседе с NEWS.ru.
Он отметил, что ответ на атаки украинских войск также поспособствует созданию буферной зоны. По необходимости ВС РФ ответят на массированные удары ВСУ самым мощном оружием. Речь идёт о вооружении, не относящемся к ядерному.
Ранее в этот день координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил, что на территории Украины было зафиксировано свыше 100 прилётов, в том числе в западных регионах страны. Воздушную тревогу минувшей ночью объявляли в 20 украинских областях.
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