В Белгороде слышны взрывы на фоне ракетной опасности

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В Белгороде на фоне объявленной ракетной опасности слышны взрывы. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что в городе включены сирены, а взрывы гремят вблизи центральной площади.
Предупреждение о ракетной опасности появилось в районе 12:18. Жителей города призвали не подходить к окнам, укрываться в помещениях со сплошными стенами, а горожан, находящихся на улице, призвали спуститься в укрытие.
Сигнал был отменён примерно в 12:45.
Ранее, 12 мая, в ходе массированного обстрела ВСУ в Белгороде от попадания снаряда обрушился подъезд девятиэтажного дома. Спустя час рухнули чердачный этаж и крыша. В результате происшествия погибли 17 человек. Также травмы получили трое спасателей. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о террористическом акте.
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Предупреждение о ракетной опасности появилось в районе 12:18. Жителей города призвали не подходить к окнам, укрываться в помещениях со сплошными стенами, а горожан, находящихся на улице, призвали спуститься в укрытие.
Сигнал был отменён примерно в 12:45.
Ранее, 12 мая, в ходе массированного обстрела ВСУ в Белгороде от попадания снаряда обрушился подъезд девятиэтажного дома. Спустя час рухнули чердачный этаж и крыша. В результате происшествия погибли 17 человек. Также травмы получили трое спасателей. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о террористическом акте.
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Анастасия Чинкова