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Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили десять украинских беспилотников над тремя российскими регионами за минувшую ночь. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Отмечается, что прошедшей ночью Украина вновь предприняла попытку совершить террористическую атаку на Россию с применением дронов самолётного типа. Средствами противовоздушной обороны были перехвачены и уничтожены семь беспилотников над Белгородской областью, два – над Курской и один – над Воронежской.
Ранее оборонное ведомство сообщило, что российским штурмовикам удалось захватить трофейное западное вооружение в освобождённом 3 октября Угледаре. Теперь на вооружении ВС РФ, помимо прочего, есть польские бесшумные миномёты.
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Анастасия Чинкова