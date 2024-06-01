ВС РФ ударили «Искандером» по базе ВСУ в Славянске

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Российские войска нанесли удар по базе ВСУ в Славянске. Об этом пишет Telegram-канал «Военная хроника».
Отмечается, что удары были нанесены ракетами оперативно-тактического комплекса «Искандер».
В результате российских ударов в городе прогремели четыре мощных взрыва. По сети распространились кадры, на которых видны большие столбы дыма, поднимающиеся в небо.
По неподтверждённым данным, целью ВС РФ стала база ВСУ в районе Машчермерта.
Минувшей ночью российские войска произвели массированный удар по энергетическим объектам на территории России. Одним из них стало крупнейшее в Европе газохранилище, расположенное в пригороде Стрыи в Львовской области.
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В результате российских ударов в городе прогремели четыре мощных взрыва. По сети распространились кадры, на которых видны большие столбы дыма, поднимающиеся в небо.
По неподтверждённым данным, целью ВС РФ стала база ВСУ в районе Машчермерта.
Минувшей ночью российские войска произвели массированный удар по энергетическим объектам на территории России. Одним из них стало крупнейшее в Европе газохранилище, расположенное в пригороде Стрыи в Львовской области.
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Анастасия Чинкова