ПВО сбила два украинских беспилотника над Белгородской областью

Фото: istock / Olena Bartienieva
В Минобороны России сообщили о том, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) успешно сбили еще два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области.
По данным ведомства, с 20:30 до 21:40 по московскому времени 9 мая были предотвращены попытки киевского режима совершить террористические атаки, используя беспилотники самолетного типа, направленные на объекты на территории Российской Федерации.
Ранее Минобороны также сообщили, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области около 15:30 по московскому времени девятого мая.
Читайте также:
В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА
Под Анапой локализовали пожар после атаки БПЛА на нефтебазу
Командир ВСУ Лёва заявил о пугающем количестве действующих российских БПЛА
Артем Кузьмин