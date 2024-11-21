ВС РФ водрузили флаг России в центральной части Курахова в ДНР

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Российские военные водрузили первый российский флаг, продвинувшись в центральную части города Курахова в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом в беседе с ТАСС сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
Отмечается, что триколор установили на высоте западнее Урожайной улицы, северная часть которой в настоящее время находится под контролем российских войск.
Рогов подчеркнул, что подразделения ВС РФ значительно продвинулись в северной части Курахова, включая территорию южного берега Кураховского водохранилища. Сейчас большая часть наступательных операций осуществляется вдоль Запорожского проспекта.
Ранее в этот день сообщалось, что ВСУ выбиты более чем с половины позиций в Курахове.
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Рогов подчеркнул, что подразделения ВС РФ значительно продвинулись в северной части Курахова, включая территорию южного берега Кураховского водохранилища. Сейчас большая часть наступательных операций осуществляется вдоль Запорожского проспекта.
Ранее в этот день сообщалось, что ВСУ выбиты более чем с половины позиций в Курахове.
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Анастасия Чинкова