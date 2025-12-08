ПВО сбила несколько беспилотников над Ленобластью
Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) вторглись в воздушное пространство Ленинградской области, сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в Телеграм-канале рассказал губернатор региона Александр Дрозденко.
Согласно полученной информации, ПВО перехватила цели на территории Лужского района. По предварительным данным, в результате падения обломков БПЛА никто не пострадал. О последствиях на земле не сообщалось.
Ранее Дрозденко объявил опасность атаки беспилотников в Ленинградской области. Режим затронул Киришский и Кингисеппский районы. По словам губернатора, возможны проблемы с работой мобильного интернета.
Над Ленинградской областью 6 декабря средства ПВО сбили пять украинских беспилотников. Опасные фрагменты обнаружили в Киришском районе и обезвредили их.
