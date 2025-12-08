ПВО сбила несколько беспилотников над Ленобластью

08 декабря 2025, 06:47

Дрозденко: силы ПВО уничтожили несколько БПЛА над Ленобластью

Фото: istockphoto / Olena Bartienieva

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) вторглись в воздушное пространство Ленинградской области, сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в Телеграм-канале рассказал губернатор региона Александр Дрозденко.