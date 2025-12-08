Украинские беспилотники атаковали Тульскую область
SHOT: серия взрывов прогремела в Тульской области
Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала в Тульской области. Об этом пишет Телеграм-канал SHOT.
В беседе с изданием жители городов Новомосковск и Алексин рассказали о взрывых, от которых в домах задрожали окна. Информация от местных властей отсутствует.
Аналогичные сообщения поступали из Саратова и Энгельса. Горожане слышали несколько взрывов и видели яркие вспышки в небе, похожие на работу ПВО. Отметим, что БПЛА пытаются атаковать Саратовскую область вторую ночь подряд.
Ранее украинский беспилотник упал на жилой дом в Волгограде. Здание получило повреждения, а в одном из помещений начался пожар.
