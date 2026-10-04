ПВО сбила шесть летевших на Москву беспилотников
Украинские вооружённые формирования в ночь на 4 октября попытались атаковать Москву беспилотниками. Сработала система противовоздушной обороны.
Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Телеграм-канале, российские военные сбили или перехватили шесть беспилотных летательных аппаратов. Сведения о пострадавших и последствиях на земле не поступали.
«Силами ПВО Минобороны уничтожены шесть БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал Собянин.Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины с целью защиты русскоязычных жителей Донбасса. Москва утверждает, что они на протяжении восьми лет подвергались обстрелам и издевательствам со стороны киевского режима.