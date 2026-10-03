Многоквартирные дома повредило при атаке БПЛА ВСУ в Калуге — Шапша
В Калужской области ночью силы ПВО уничтожили 13 беспилотников. В результате атаки в Калуге повредило многоквартирные дома, есть пострадавшие, сообщил в Макс губернатор региона Владислав Шапша.
По его словам, дроны сбили над территориями Жуковского, Износковского и Малоярославецкого муниципальных округов, а также над Калугой. В областном центре после атаки БПЛА зафиксировали повреждения многоквартирных домов.
Предварительно, несколько человек получили незначительные травмы из-за осколков разбитого стекла. Всем пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь.
Ранее армия России освободила еще один населенный пункт в зоне СВО. Подробности — в нашем материале.
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