Боевики ВСУ стреляли друг в друга в Харькове
Боевики ВСУ устроили стрельбу друг по другу в Харькове
В Харькове произошла перестрелка между военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщают украинские СМИ.
По данным источника, инцидент произошел в ночь на 2 октября на улице Сумской. В конфликте участвовали военнослужащие 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ и 13-й бригады Национальной гвардии Украины «Хартия».
Точное число участников столкновения и пострадавших не сообщается. Известно об одном погибшем.
Ранее путешествующий по Украине британский блогер чуть не стал жертвой ТЦК. Подробности — в нашем материале.
Читайте также: